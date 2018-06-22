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Аспас: Мы сделаем себе хуже, если будем сомневаться в Де Хеа

17 июня 13:05 53 Читати українською
Аспас: Мы сделаем себе хуже, если будем сомневаться в Де Хеа
Яго Аспас / Фото Marca

Нападающий сборной Испании Яго Аспас прокомментировал игру своих коллег по сборной не забыв и о главном тренере.

"Де Хеа – один из лучших вратарей в мире, и мы сделаем только себе хуже, если будем в нем сомневаться. Нечестно будет его менять в следующих матчах.

Коста? Он провел невероятный матч. Он забил два гола в борьбе с защитниками. После такого матча его сложно будет заменить.

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Йерро? Он способен выполнять работу тренера. Ранее он был спортивным директором сборной, он тот человек, который был с нами каждый день и знает нас хорошо", – цитирует Аспаса Radio Marca.

Напомним, в своем первом матче на ЧМ-2018 сборная Испании сыграла в боевую ничью (3:3) с Португалией.

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Испания Испания Диего Коста Диего Коста Португалия - Испания Давид Де Хеа Давид Де Хеа Яго Аспас Яго Аспас
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