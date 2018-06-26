Аспас: Это особенный день, моя семья приехала и я забил

Вингер сборной Испании Яго Аспас, который спас ничью в матче против Марокко, поделился впечатлениями от поединка.

"Это особенный день! Моя семья приехала посмотреть матч, и я забил!

Испания – Марокко – 2:2 – видео голов и обзор матча

Что касается 1/8 финала, Россия будет очень сложным соперником", – цитирует Аспаса официальный сайт ФИФА.

Отметим, что Испания в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сыграет с Россией, а Португалия поборется за путевку в 1/4 с Уругваем.

ЧМ-2018 Испания сыграла вничью с Марокко и встретится с Россией в 1/8 финала