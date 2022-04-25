Вингер краковского клуба Георгий Цитаишвили был близок к тому, чтобы принести своей команде одно очко, одна было не суждено.

Польша, Экстракляса, 30-й тур

Висла Краков – Висла Плоцк – 3:4

Голы: Ринг, 27, Мену, 58, Ондрашек, 71 – Томасик, 9, Мекульски, 12, 41, Швох, 90+11 (пен.)

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Драматический поединок состоялся в 30-м туре в чемпионате Польши между двумя Вислами. В составе краковского клуба с первых минут вышел бывший полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили. Хозяева уже на 12-й минуте "горели" 0:2. К концу тайма команды обменялись голами и после перерыва хозяева взялись отвоевывать пропущенное.

Им довольно быстро далось выполнить задуманное и в середине второй сорокапятиминутки счет был уже ничейным. К третьему голу "белой звезды" приложил ногу и экс-украинец, ассистировавший Ондрашеку. На 83-й минуте Гио покинул поле, а на 11-й добавленной его команда не удержала свои ворота и пропустила с пенальти.

Как следствие, Висла Краков осталась в зоне вылета – за четыре тура до завершения первенства команда идет шестнадцатой, имея в своем активе 29 очков.

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