"Я жил в Ливане. Это были 90-е годы, и тогда в Ливане уже существовал доступ ко многим вещам, которых в Украине еще не было, или которые только начинали появляться. Впрочем, доступ к информации о мировом футболе был ограничен, особенно для ребенка. Поэтому информация, которую мы получали, касалась преимущественно топовых национальных сборных. И все, кто увлекался футболом или только начинал интересоваться им, должны были сделать выбор – за какую сборную они болеют.

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Для меня на тот момент среди топовых сборных, о которых мы получали информацию – Бразилия, Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Англия – выбор пал на сборную Бразилии. И, соответственно, я сделал выбор в пользу игрока, который, я думаю, своей игрой влюбил подавляющую часть моих сверстников. Речь, конечно, о Роналдо. Не думаю, что его игра могла кого-то оставить без эмоций. Я считаю его лучшим игроком в истории.

Конечно, это максимально субъективное мнение, которое базируется также на эмоциях и ностальгии, но оно максимально искреннее. Именно благодаря этому человеку я влюбился в игру футбола. И эта любовь только росла с годами, и продолжает расти", – сказал Ашур в эксклюзивном интервью для Футбол 24.

Напомним, Роналдо является обладателем "Золотого мяча" 1997 и 2002 гг. В течение футбольной карьеры экс-нападающий выступал за ПСВ, Интер, Барселону, Реал, Милан и другие клубы. Также Роналдо становился чемпионом мира 1994 и 2002 гг. в составе сборной Бразилии.

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