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Асенсио признался, почему Кубок Испании является самым желанным для него трофеем

20:42 38 Читати українською
Асенсио признался, почему Кубок Испании является самым желанным для него трофеем
Лионель Месси и Марко Асенсио / Фото marca

Полузащитник Реала Марко Асенсио поделился мыслями перед полуфинальным ответным матчем Кубка Испании против Барселоны.

"Мы должны действовать активно с самого начала матча при поддержке наших болельщиков. Кубок Испании – единственный трофей, который я еще не выигрывал с Реалом, это меня особенно волнует.

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Мы знаем, что это очень важный момент для нас. Мы должны показать хорошую игру во всех турнирах, в которых участвуем. Мы должны действовать сплоченно", – цитирует Асенсио Marca.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании Реал – Барселона (счет первого поединка 1:1) состоится завтра, 27 февраля, начало в 22:00.

В текущем сезоне Ла Лиги Асенсио провел 19 матчей, в которых отметился одним голом и 5-ю ассистами.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

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Испания Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсио Марко Асенсио Кубок Испании Кубок Испании 2018/19
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