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Асенсио придется перенести операцию – стали известны сроки возвращения хавбека Реала

00:50 35 Читати українською
Асенсио придется перенести операцию – стали известны сроки возвращения хавбека Реала
Марко Асенсио / Reuters

Худшие опасения относительно проблем со здоровьем полузащитника подтвердились.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

Марко Асенсио не сможет выходить на поле девять месяцев, сообщает Marca.

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23-летний игрок покинет летние сборы Реала и вернется в Испанию, где ему проведут операцию. Полузащитнику диагностировали разрыв связок колена и мениска. Обычно такие повреждения требуют около 8-9 месяцев реабилитации, по самым оптимистичным прогнозам Реал сможет рассчитывать на Асенсио в марте 2020-го, но не раньше. Кроме того, хавбеку потребуется некоторое время на возвращение к оптимальным физическим кондициям, что может занять еще несколько недель.

Напомним, испанец получил тяжелую травму в товарищеском матче против Арсенала, в котором он отметился голом.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Марко Асенсио Марко Асенсио Тяжелая травма Реал Мадрид - Арсенал
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