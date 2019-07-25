Асенсио придется перенести операцию – стали известны сроки возвращения хавбека Реала

Худшие опасения относительно проблем со здоровьем полузащитника подтвердились.

Марко Асенсио не сможет выходить на поле девять месяцев, сообщает Marca.

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23-летний игрок покинет летние сборы Реала и вернется в Испанию, где ему проведут операцию. Полузащитнику диагностировали разрыв связок колена и мениска. Обычно такие повреждения требуют около 8-9 месяцев реабилитации, по самым оптимистичным прогнозам Реал сможет рассчитывать на Асенсио в марте 2020-го, но не раньше. Кроме того, хавбеку потребуется некоторое время на возвращение к оптимальным физическим кондициям, что может занять еще несколько недель.

Напомним, испанец получил тяжелую травму в товарищеском матче против Арсенала, в котором он отметился голом.

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