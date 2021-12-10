Игрока "сливочных" спросили, не удивил ли его вылет Барселоны уже на групповом этапе ЛЧ.

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"На самом деле мне все равно, что там у других (здесь Асенсио рассмеялся, но сразу попытался сдержаться – прим. Футбол 24). В конце концов, постоянно вылетают команды, которые раньше играли в плей-офф регулярно. Посмотрим, что с ними будет дальше", – цитирует Асенсио Marca.

Напомним, Барселона разгромно проиграла Баварии и впервые за 21 год вылетела из ЛЧ на стадии группового этапа. Реал же вышел в плей-офф с первого места.

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