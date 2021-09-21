Нападающий Реала Марко Асенсио не имеет уверенности относительно своего будущего в мадридском клубе.

Марко Асенсио получает мало игровой практики в Реале и хочет инициировать встречу с руководством и тренером клуба, чтобы определить свои дальнейшие действия, сообщает Cuatro.

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В нынешнем сезоне наставник "сливочных" доверил Марко суммарно лишь 95 минут игрового времени, а с появлением в Мадриде Эдуардо Камавинга перспективы нападающего ухудшились.

Действующий контракт Асенсио с Реалом рассчитан до лета 2023-го.

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