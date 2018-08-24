Асенсио готов стать важным игроком Реала

Полузащитник Реала Марко Асенсио рассказал о своих целях в нынешнем сезоне.

"Мой приоритет – побеждать с Реалом. А дальше никто не знает, что произойдет в будущем. Реал – самый успешный клуб в мире. С первых дней пребывания в команде ты понимаешь, что должен отдавать все силы на поле ради победы.

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У меня уже была возможность выходить в стартовом составе в важных матчах как за Реал, так и за сборную. Надеюсь, буду играть чаще и с каждым разом становиться более важным игроком.

Лопетеги – тренер, который хорошо понимает футбол. Мне это очень нравится. Он – очень требовательный человек. Я могу играть на любой позиции в атаке, но мне не нравится превращаться в вингера. Мне нужна свобода – чтобы перемещаться и творить на поле.

Высокие ожидания? Стараюсь особо не обращать на них внимание. То, что они появились, – это нормально, ведь я провел два очень хороших сезона в Реале. Надеюсь, мне удастся и дальше превосходить ожидания", – цитирует Асенсио GQ.

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