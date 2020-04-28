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Асамоа готов покинуть Интер – ганец выбирает между двумя вариантами

21:20 23 Читати українською
Асамоа готов покинуть Интер – ганец выбирает между двумя вариантами
Квадво Асамоа / LaPresse

Защитник миланского Интера Квадво Асамоа намерен покинуть чемпионат Италии в ближайшее трансферное окно.

Опытный исполнитель собрался реанимировать свою карьеру летом, сообщает GHANAsoccernet.

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Асамоа, похоже, нет места в планах наставника Интера Антонио Конте, потому ганец решил покинуть Милан. В его услугах заинтересованы английский Уотфорд и турецкий Фенербахче. Сам 31-летний защитник склоняется к варианту с чемпионатом Турции.

В нынешнем сезоне Квадво Асамоа провел лишь 11 матчей во всех турнирах. Ранее он защищал цвета Ювентуса и Удинезе.

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Теги
Уотфорд Уотфорд Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Интера Квадво Асамоа Квадво Асамоа Интер Интер Фенербахче Фенербахче Турция Трансферы
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