Аржанов решил завершить карьеру
17:41 - Читати українською
Бывший полузащитник Черноморца, киевского Арсенала и ряда других клубов Владимир Аржанов закончил игровую карьеру.
Аржанов принял решение завершить карьеру футболиста в 36 лет, сообщает Footboom.
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Последним его клубом стала николаевская Виктория, выступающая в этом сезоне во Второй лиге. Игрок оставался без клуба с осени, а сейчас намерен попробовать себя в статусе тренера.
Напомним, Аржанов за свою карьеру успел поиграть за запорожский Металлург, Арсенал-Киев, Волынь, Черноморец, казахские Кайсар и Атырау.
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