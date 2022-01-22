Аржанов принял решение завершить карьеру футболиста в 36 лет, сообщает Footboom.

Металлист объявил о подписании полузащитника Флуминенсе

Последним его клубом стала николаевская Виктория, выступающая в этом сезоне во Второй лиге. Игрок оставался без клуба с осени, а сейчас намерен попробовать себя в статусе тренера.

Напомним, Аржанов за свою карьеру успел поиграть за запорожский Металлург, Арсенал-Киев, Волынь, Черноморец, казахские Кайсар и Атырау.

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