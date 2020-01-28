Аржанов находится в расположении Карпат на турецком сборе

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Лунін – герой в Каталонії: іспанська преса та фани вражені дуеллю українця з головною бестією Сегунди
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Динамо – Кайрат: дебютные голы и травма новичка в конце сбора, голкипер-форвард, украинец – лучший у соперниковУкраина — 28 янв 2243
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Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?Сергій Тищенко — 28 янв 8659
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