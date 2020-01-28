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Аржанов находится в расположении Карпат на турецком сборе

28 января 23:43 40 Читати українською
Аржанов находится в расположении Карпат на турецком сборе
Владимир Аржанов / фото: Карпаты

Полузащитник Владимир Аржанов тренируется в составе львовских Карпат.

Аржанов работает вместе с командой Романа Санжара на тренировочном сборе в Турции, сообщает официальный сайт "львов".

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В декабре прошлого года 34-летний хавбек покинул Черноморец. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей за одесситов в Первой лиге, отметившись 4 голами.

Добавим, что ранее Владимир в Украине выступал за Арсенал-Киев, Металлург Запорожье и луцкую Волынь, а также казахские Атырау и Кайсар.

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