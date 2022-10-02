Лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе больше не является наставником Халл Сити.

Халл Сити на своем официальном сайте сообщил о завершении сотрудничества с Шота Арвеладзе.

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Грузин возглавил английскую команду в январе этого года и помог спастись от вылета из Чемпионшипа. В текущем же сезоне Халл Сити набрал 11 очков после 11 туров и занимает 20 место.

У Арвеладзе была успешная карьера игрока, выступая за Динамо Тб, Трабзонспор, Аякс, Рейнджерс, АЗ и Леванте. Он по-прежнему остается лучшим бомбардиром в истории сборной Грузии (26 голов). Тренерскую карьеру начинал ассистентом у ван Гала и Рональда Кумана. До Халла последним местом работы Арвеладзе был Пахтакор, покинутый в декабре 2020 года.

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