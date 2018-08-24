Артуро Видаль: С VAR у Реала было бы на две победы в Лиге чемпионов меньше

Новоиспеченный футболист Барселоны Артуро Видаль заявил, что Реал не победил бы в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов, если бы на турнире работала система VAR.

"С VAR у мадридского Реала было бы на две победы в Лиге чемпионов меньше, а у Баварии – на две больше.

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Лига чемпионов – мой любимый турнир. Знаю, что Барселона побеждала в нем раньше, но я хочу выиграть ЛЧ сейчас. Хочу выиграть все титулы", – цитирует Видаля Mundo Deportivo.

В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов бывшая команда чилийца Бавария вылетала именно от мадридского Реала. В апреле 2017 года с общим счетом 3:6 они прекратили борьбу в четвертьфинале турнира, а в мае нынешнего года проиграли "сливочным" на стадии 1/2 финала.

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