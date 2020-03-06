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Артур выбыл на неопределенный срок и рискует пропустить матч с Наполи

6 марта 22:58 33 Читати українською
Артур выбыл на неопределенный срок и рискует пропустить матч с Наполи
Артур / ФК Барселона

Лазарет каталонского клуба пополнился еще одним игроком.

 

Бразильский полузащитник Барселоны Артур получил травму лодыжки, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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На сегодняшней тренировке 23-летний бразилец работал по индивидуальной программе. Сроки его восстановления пока не уточняются.

Футболист пропустит домашний поединок против Реал Сосьедада, который состоится завтра, 7 марта, в 19:30. Кроме того, под угрозой участие Артура в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

В текущем сезоне бразилец провел за свою команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Испания Барселона - Наполи Барселона Барселона Артур Артур
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