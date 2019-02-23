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Артур восстановился от травмы и может помочь Барселоне в матче с Реалом

12:11 24 Читати українською
Артур восстановился от травмы и может помочь Барселоне в матче с Реалом
Артур / Фото ФК Барселона

Хорошие новости поступили из лазарета каталонского клуба.

Артур провел первую тренировку с партнерами после длительного отсутствия, сообщает Marca.

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Бразильский хавбек Барсы получил травму на тренировке клуба еще в начале февраля. Врачи пророчили 22-летнему игроку месяц на восстановление, но организм Артура решил, что это задолго.

Таким образом, бразилец может принять участие в матче Кубка Испании против Реала 27 февраля (первый поединок завершился вничью 1:1).

"Не знаю, будет ли он готов к матчу. Сейчас мы в ситуации, когда он имеет шансы сыграть, но я пока не знаю наверняка", – прокомментировал состояние Артура наставник "блаугранас" Эрнесто Вальверде.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
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