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Артур вернется в Барселону, чтобы договориться о расторжении контракта

09:55 - Читати українською
Артур вернется в Барселону, чтобы договориться о расторжении контракта
Артур / ФК Барселона

Полузащитник "сине-гранатовых" прекратит бойкот и присоединится к лагерю команды.

Как известно, в конце июля стало известно о демарше Артура. Хавбек "сине-гранатовых", который с нового сезона будет играть за Ювентус, не явился на обязательное тестирование на COVID-19. Позже выяснилось, что полузащитник самовольно отправился в Бразилию и не собирался возвращаться в Барселону. Более того, бразилец больше не хочет одевать футболку Барселоны, хотя впереди у каталонцев еще Лига чемпионов.

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Теперь 23-летний бразилец решил все же пойти на компромисс. Ожидается, что уже сегодня, 7 августа, Артур вернется в Испанию. Правда, на поле полузащитник все же не выйдет – он хочет встретиться с руководством клуба и договориться о досрочном расторжении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в новом сезоне Артур будет выступать за Ювентус, а в обратном направлении отправится Миралем Пьянич.

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