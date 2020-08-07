Артур вернется в Барселону, чтобы договориться о расторжении контракта

Как известно, в конце июля стало известно о демарше Артура. Хавбек "сине-гранатовых", который с нового сезона будет играть за Ювентус, не явился на обязательное тестирование на COVID-19. Позже выяснилось, что полузащитник самовольно отправился в Бразилию и не собирался возвращаться в Барселону. Более того, бразилец больше не хочет одевать футболку Барселоны, хотя впереди у каталонцев еще Лига чемпионов.

"Это отсутствие уважения": Барселона возмущена поступком Артура, который отказывается играть за клуб

Теперь 23-летний бразилец решил все же пойти на компромисс. Ожидается, что уже сегодня, 7 августа, Артур вернется в Испанию. Правда, на поле полузащитник все же не выйдет – он хочет встретиться с руководством клуба и договориться о досрочном расторжении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в новом сезоне Артур будет выступать за Ювентус, а в обратном направлении отправится Миралем Пьянич.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии