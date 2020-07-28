Артур устроил бойкот Барселоне и не хочет играть в Лиге чемпионов – причины демарша бразильца

Полузащитник Барселоны не собирается возвращаться в расположение клуба. Сейчас Артур находится в Бразилии и не планирует участвовать в поединках Лиги чемпионов.

Напомним, вчера, 27 июля, стало известно о демарше Артура. Хавбек "сине-гранатовых" не явился на обязательное тестирование на COVID-19. Позже выяснилось, что полузащитник самовольно отправился в Бразилию и не собирается возвращаться в клуб.

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Стали известны причины такого решения бразильца. Артур до сих пор возмущен отношением руководства клуба во время переговоров о его трансфере в Ювентус. Также бразилец недоволен отношением Кике Сетьена, который в последний раз выпускал его на поле еще в конце июня, хотя полузащитник залечил травму и был готов помочь команде. Именно поэтому 23-летний хавбек не собирается участвовать в поединках Лиги чемпионов, в которой продолжает выступления Барселона, отмечает Mundo Deportivo.

Как известно, в следующем сезоне Артур будет выступать за Ювентус – в обратном направлении перейдет Миралем Пьянич. Бразилец планирует дождаться завершения контракта с Барсой, после чего присоединится к "Старой синьорые".

Таким образом, после демарша 23-летнего бразильца Кике Сетьен получил серьезные проблемы перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи (игра в Италии завершилась со счетом 1:1). Поединок на Камп Ноу пропустят дисквалифицированные Видаль и Бускетс -– таким образом, в распоряжении наставника "блаугранас" осталось всего 4 хавбека. Это Фрэнки де Йонг, Иван Ракитич, Серхи Роберто и молодой Рикард Пуч.

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