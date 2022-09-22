Мерсисайдцы в последний момент решили подписать 26-летнего футболиста. Артур должен был бы обеспечить глубину состава на фоне регулярных травм других полузащитников Ливерпуля. Однако бразилец не хочет быть просто резервистом.

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По информации TheTimes, Артур настроен доказать Юргену Клоппу, что способен стать важным игроком для команды. Для этого футболист собрал целый тренерский штаб. Персональные диетолог, физиотерапевт и тренер по фитнесу ежедневно будут работать с бразильцем, чтобы тот сумел набрать оптимальную форму.

Артур убежден, что в своих лучших кондициях сможет завоевать место в составе и убедить Ливерпуль выкупить его контракт, который принадлежит Ювентусу. Пока за мерсисайдский клуб полузащитник провел лишь 2 матча, суммарно отыграв 103 минуты.

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