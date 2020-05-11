Артур сменил Range Rover на Ferrari – это серьезное нарушение, но Барселона все объяснила

Полузащитник Барселоны Артур нарушил протокол по возобновлению Ла Лиги, но избежит наказания.

Бразилец 11 мая приехал на клубную базу не на том автомобиле, который использовал несколько дней назад. Это нарушение протокола Ла Лиги по возобновлению сезона, сообщает AS. Игроки должны ездить на тренировочную площадку и обратно домой на одной и той же машине.

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По информации издания, хавбек Барселоны был вынужден пересесть на Ferrari из-за того, что его в Range Rover были технические неисправности. В частности, на автомобиле разрядился аккумулятор, поэтому Артур не смог им воспользоваться. Отмечается, что комиссар Ла Лиги был предупрежден об этой проблеме, поэтому 23-летний игрок и его клуб не будут наказаны.

Напомним, что Барселона вернулась к тренировкам 8 мая после прохождения тестирования на COVID-19. Игроки тренируются в группах на трех разных полях и прибывают на тренировку уже в своих комплектах формы. После занятий они сразу же едут домой, не заходя в раздевалку.

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