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Артур самовольно покинул расположение Барселоны – руководство угрожает санкциями

27 июля 23:31 - Читати українською
Артур самовольно покинул расположение Барселоны – руководство угрожает санкциями
Артур Мело / Фото из открытых источников

Хавбек Барселоны Артур Мело спровоцировал очередной скандал в лагере каталонцев.

Артур отказался сдавать тест на коронавирус вместе с командой. Более того, сейчас игрок находится в Бразилии и не планирует возвращаться в Испанию в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo. Руководство клуба планирует применить дисциплинарные санкции за такие действия.

Боссы "блаугранас" уже не раз выражали недовольство из-за поведения 23-летнего хавбека с момента подписания контракта с Ювентусом – в следующем сезоне он будет играть за туринцев. Однако, пока Барселона выступает в ЛЧ, он де-юре будет игроком каталонцев.

Барселона официально подтвердила трансфер Артура в Ювентус

Ранее сообщалось, что тренер "сине-гранатовых" Кике Сентьен возмущался из-за поступка Артура на трибунах. Во время матча он собирался вздремнуть, растянувшись на креслах босиком.

За Барселону Артур Мело выступает с 2018 года. В этом сезоне он провел 28 матчей за каталонцев во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 ассиста. В следующем сезоне он будет защищать цвета туринского Ювентуса.

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