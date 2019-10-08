Артур признался, что Барселона не хотела его отпускать в сборную Бразилии

Полузащитник Барселоны Артур поделился впечатлениями от вызова в сборную Бразилии.

"Я понимаю желание Барселоны поберечь меня, но игра в сборной Бразилии – это огромная честь и гордость. Каждый раз, когда будет предоставляться такая возможность, я без раздумий буду делать все возможное для сборной.

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В Бразилии врачи прекрасно заботятся о здоровье футболистов. Они прекрасно понимают, что игроки должны возвращаться здоровыми в расположение своих клубов", – цитирует Артура Marca.

Национальная команда Бразилии проведет два спарринга против команд Сенегала и Нигерии 10 и 13 октября соответственно.

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