Полузащитник Ювентуса Артур Мело получил еще одну проблему. На этот раз за пределами поля.

Бразилец не выходил на поле с мая, когда сыграл полчаса в матче последнего тура прошлого сезона против Болоньи (4:1). С тех пор Артур залечивает травму. Правда, повреждение 25-летний хавбек получил еще в феврале, но был прооперирован только летом.

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Сегодня футболист должен был пройти плановое обследование в медицинском центре Ювентуса, куда и направлялся на Ferrari. К сожалению, добраться до J-Medical было не суждено. На пути в клинику Артур попал в ДТП. Виновником аварии был другой участник движения, а футболист не пострадал, сообщает Goal.

Напомним, бразилец оказался в Турине летом 2020 года. Ювентус заплатил Барселоне за права на Артура 72 млн евро. С тех пор полузащитник сыграл в составе "бьянконери" 32 матча, в которых забил один гол.

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