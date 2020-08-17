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Артур под конец своей карьеры в Барселоне попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

17:19 - Читати українською
Артур под конец своей карьеры в Барселоне попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Артур и Артуро Видаль / Marca

Полузащитник Барселоны Артур попал в очередной неприятной происшествия после своего согласованного трансфера в Ювентус.

Полиция испанского Палафружеля задержала Артура после того, как игрок врезался в бордюр и влетел в фонарный столб на своем Ferrari, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что ни Артур, ни еще кто-то из пассажиров не пострадал. Бразилец был вынужден пройти алкотестер, который зафиксировал у игрока Барселоны превышение промилле в крови – 0,55, когда установленный лимит составляет 0,5.

Напомним, что в новом сезоне Артур выступать за Ювентус, а в обратном направлении отправится Миралем Пьянич.

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Теги
Барселона Барселона Испания Артур
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