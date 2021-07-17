Полузащитник Ювентуса Артур будет вынужден провести в лазарете старт сезона Серии А.

Артур был вынужден лечь под нож из-за повреждения правой ноги. Операция прошла успешно, сообщает официальный сайт туринцев.

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Ранее отмечалось, что бразилец пробудет вне игры около двух месяцев, но сейчас врачи Юве отводят на реабилитацию игрока три месяца. Травма правого колена беспокоила игрока еще с февраля.

Напомним, новый розыгрыш Серии А стартует уже 21 августа. В прошлом сезоне чемпионата Италии Артур провел 22 матча.

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