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Артур отреагировал на комплименты от Хави

19:41 82 Читати українською
Артур отреагировал на комплименты от Хави
Артур Мело / ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Артур Мело прокомментировал комплименты от легендарного игрока "блаугранас" Хави, с которым его постоянно сравнивают.

"Получить комплимент от игрока, чьим огромным фаном я был – это гигантская доза уверенности для меня, но я знаю, как надо относиться к комплиментам, которые получаю. Нельзя давать им проникнуть в мою голову.

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Мне действительно повезло, что моя семья была со мной в трудные времена, вот почему я перевез их с собой в Барселону. Переезд в Европу является настоящим изменением для меня", – сказал Артур Globoesporte.

Бразилец перешел в Барселону этим летомbp Гремио, в составе которого выиграл Кубок Либертадорес-2017. Хавбека активно сравнивают с бывшим лидером "блаугранас" Хави Эрнандесом.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хави Эрнандес Хави Эрнандес Артур Артур
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