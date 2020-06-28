Артур отказывается завершать сезон в Барселоне

Полузащитник Барселоны Артур настроен покинуть каталонский клуб сразу после завершения Ла Лиги.

Бразилец близок к переходу в Ювентус и уже даже прибыл в Турин, чтобы пройти медосмотр накануне трансфера.

Артур прибыл в Турин для прохождения медосмотра в Ювентусе

Артур настроен оформить переезд в Италию как можно скорее и обратился с соответствующей просьбой к руководству каталонского клуба. Футболист не хочет играть за Барселону в Лиге чемпионов, и предпочитает с августа сосредоточиться на Ювентусе, сообщает Николо Скира в своем твиттере.

Отмечается, что у игрока не очень хорошие отношения с главным тренером Барселоны Кике Сетьеном. Поэтому сценарий Тимо Вернера, который тоже не будет играть за РБ Лейпциг в Лиге чемпионов, а сразу присоединится к Челси, вполне вероятен.

Напомним, что Лига чемпионов будет доиграна в августе. Барселона сыграет против Наполи в ответном матче 1/8 финала. В первой встрече этого противостояния в Италии была зафиксирована ничья (1:1).

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