Артур отказывается покидать Барселону – каталонцы планировали обменять его в другие клубы

Полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Артур Мело определился с местом продолжения карьеры.

"Слухи всегда будут, но я, честно говоря, очень четко осознаю тот факт, что единственный вариант для меня – это остаться в Барселоне. Чувствую себя здесь, как дома. Спасибо клубу и тренерскому штабу за веру в меня. Это еще одна причина, которая делает меня абсолютно уверенным, что все, что я хочу сделать, – это остаться здесь.

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Интерес больших клубов всегда льстит любому игроку, и это хороший знак, однако мой разум полностью сосредоточен на том, чтобы оставаться здесь долгие годы. Барса – это клуб, в котором я всегда хотел быть. Я на 100% сконцентрирован на работе и хочу, чтобы мы вернулись к игре, когда бы это не произошло. Потому что я хочу продолжать совершенствоваться здесь и бороться за большее количество трофеев в футболке Барселоны", – цитирует Артура Mirror.

Ранее сообщалось, что Барселона открыта к переговорам по трансферу 23-летнего бразильца. На Артура претендуют несколько клубов АПЛ и Ювентус. Сами же каталонцы хотели включить хавбека в операцию по переходу нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

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