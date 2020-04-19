Артур отказался переходить в Интер – хавбек Барселоны определился с будущим

Полузащитник "сине-гранатовых" Артур Мело надеется продолжить выступления на Камп Ноу.

Напомним, Барселона активно торгует нападающего Интера Лаутаро Мартинеса. "Нерадзурри" стремились включить в сделку Артура, который в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 23 матчах.

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"Приятно, что такой клуб заинтересован в моих услугах. У них отличный тренер и блестящая команда. Однако, пока я хочу остаться в Барселоне. Мне комфортно как в клубе, так и в городе. Если честно, то хочу надолго остаться здесь.

Сейчас я думаю только о том, когда мы наконец сможем вновь выйти на футбольное поле", – рассказал Артур La Gazetta dello Sport.

К слову, контракт 24-летнего бразильца действует еще 4 сезона. Два года назад испанский гранд заплатил Гремио за игрока сборной Бразилии 31 млн евро.

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