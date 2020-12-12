"Что поразило в Роналду? То, как он работает. Я уже был в курсе этого, футбольный мир маленький, все об этом говорят. Но когда ты видишь все сам, это впечатляет. Бывали дни, когда мы возвращались в два часа ночи, потому что играли поздно, а Роналду шел тренироваться.

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Я в шутку говорю ему, что он больной. Что сказать человеку, который выиграл столько "Золотых мячей"? Ментально он очень сильный. Роналду просто замечательный. Криштиану очень помог мне, потому что мы говорим на одном языке.

Он всегда рядом и помогает, если я что-то не понял. Он даже говорит мне, что есть, не стоит есть, что будет полезно. Он заботится о других, всегда старается помочь. Мне повезло с Криштиану и со всей командой. Они очень хорошие люди", – поделился Артур в интервью Marca.

Следует отметить, что Артур только летом 2020 перешел из Барселоны в Ювентус, сумма трансфера составила 72 млн евро. Бразилец провел в составе "Старой синьоры" 12 поединков, однако не отличался результативными действиями.

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