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Артур дважды пристыдил Сетьена тренировке и не смог сдержать смеха перед тренером Барселоны

07:30 85 Читати українською
Артур дважды пристыдил Сетьена тренировке и не смог сдержать смеха перед тренером Барселоны
Умтити, Месси и Сетьен / Фото ФК Барселона

Похоже, в лагере каталонского клуба почти нет субординации между игроками и тренерским штабом.

На одной из тренировок Барселоны главный тренер каталонцев Кике Сетьен решил продемонстрировать мастер-класс по отбору, но вместо этого получил "между ног" от Артура.

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Хавбек настолько вдохновился свои достижением, что через несколько секунд снова повторил свой подвиг и на этот раз уже не смог сдержать эмоций и разразился смехом.

Напомним, Сетьен в январе возглавил "блаугранас" после увольнения Эрнесто Вальверде.

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