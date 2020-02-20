Артур дважды пристыдил Сетьена тренировке и не смог сдержать смеха перед тренером Барселоны

Лига Европы — 08:00 71
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Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы
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Аталанта – Валенсия: Малиновский страдает из-за безумных конкурентов, несправедливый результат и российский джокер в ЛЧЛига чемпионов — 03:55 1730
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Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Луиша КаштруЛига Европы — 19 фев 269
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Аталанта – Валенсия: Гасперини всех перехитрил с Малиновским в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов — 19 фев 2821
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