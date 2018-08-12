Артур будет выступать за Барселону под 8-м номером: новички каталонцев определились с номерами

Новые игроки каталонской Барселоны получили игровые номера в клубе.
Бразильский полузащитник Барселоны Артур выбрал номер 8, под которым ранее выступал легендарный Андрес Иньеста, сообщает официальный сайт каталонцев.
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Также с игровыми номерами определились другие новички клуба. Нападающий Малком будет играть под 14-м номером, защитник Клеман Лангле получил номер 15, а на футболке чилийского полузащитника Артуро Видаля будет отображаться номер 22.
Напомним, сегодня, 12 августа, состоится матч за Суперкубок Испании Барселона – Севилья, начало в 22:30.
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