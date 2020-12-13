Артета знает, как Обамеянгу улучшить результативность – доза неожиданных советов от тренера Арсенала
Наставник "канониров" Микель Артета дал совет Пьеру-Эмерику Обамеянгу, как увеличить количество забитых мячей в поединках.
"Ему не нужно думать. Действие происходит само по себе, а он только должен сделать выбор в нужный момент, отправить мяч правой ногой в правильное место.
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Иногда, когда вы находитесь на поле, вы слишком много думаете. Поэтому стоит отпустить поток мыслей и забивать станет легче. Он уже все это делал в прошлом, поэтому мы не можем ничему новому его научить", – цитирует Артету Sky Sports.
Заметим, Обамеянг выступает за Арсенал с 2017-го года, а в текущем сезоне в его активе 14 поединков во всех турнирах. В них форвард отметился лишь четырьмя голами и одним ассистом.
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