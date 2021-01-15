"Я не знаю, насколько близок к переходу он был раньше. Сейчас идут переговоры с Эду (техническим директором Арсенала – прим.) и с клубом, но пока ничего конкретного", – цитирует Артету Goal.

Озил согласовал контракт с Фенербахче на 3,5 года, – СМИ

Напомним, по информации СМИ, Фенербахче хочет видеть Месута Озила в своей команде и уже согласовал с ним контракт на 3,5 года. Правда, клубы не могут определиться, кто будет платить ему зарплату, которая составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

Хавбек точно заинтересован в трансфере, о чем не раз открыто заявлял. Он не попал в заявку Арсенала ни на один из турниров и был вынужден месяцами сидеть без игровой практики.

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