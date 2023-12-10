"Что мне не понравилось? Результат. Я очень горжусь тем, как команда играла на этом стадионе против такой команды. Мы заслуживали победы, но надо лучше играть в штрафной, и некоторые вещи должны сложиться в твою пользу.

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То, что мы не забили – только один из аспектов. Мы немного потеряли контроль, особенно во втором тайме. Теряли мяч, слишком быстро переходили в атаку, потому что есть соблазн отправлять мяч за линию защиты, которая играет высоко. Мы могли играть получше в этом аспекте.

Астон Вилла на своем месте, учитывая домашние результаты. Она заслуживает этого, потому что когда ты столько побеждаешь на своем поле, то заслуживаешь похвалы.

Я сказал футболистам не расстраиваться, потому что они хорошо играли. Немногие на этом стадионе играют так, как мы сегодня. Результат неудачный, но играли мы правильно", – цитирует Артету ВВС.

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