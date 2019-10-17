Артета: У Фодена будут шансы в Манчестер Сити – Гвардиола доверяет молодым игрокам

Испанский тренер Микель Артета, который работает в тренерском штабе Манчестер Сити, считает, что у хавбека Фила Фодена будут шансы проявить себя в текущем сезоне.

"У него безграничный потенциал. Фоден сам установит свои границы. Самое главное, что мы как клуб и команда создали действительно здоровую, вдохновляющую и стимулирующую среду. Это именно то, что ему нужно.

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У нас есть тренер, который доверяет молодым игрокам, у Фила будут шансы. В такой среде прогрессировать и расти в правильном направлении – это самое важное. Думаю, что он будет очень успешным", – цитирует Артету официальный сайт Манчестер Сити.

Отметим, что в этом сезоне Фил Фоден сыграл лишь 10 минут в АПЛ.

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