Главный тренер "канониров" Микель Артета верит, что его команде по силам одолеть Вильярреал и выйти в финал второго по престижности евротурнира.

"Мы не хотели приехать сюда и проиграть, но учитывая то, как развивалась игра, нужен результат. Если необходимо проиграть, то это, вероятно, лучший результат, который мы могли бы получить.

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Два разных тайма. Во второй половине мы начали быть собой. В первом тайме нам не хватало контроля, не хватало угрозы и желание атаковать соперника. Во втором тайме все получилось совсем иначе.

Мы очень привыкли к тому, что Сака играет хорошо в этом сезоне, но это говорит о том, что нужно делать больше, поскольку мы не всегда можем полагаться на него. Лена был очень хорош, он спас нас в эпизоде ​​с Морено. У Обамеянга был хороший момент, чтобы сравнять. Уверен, у нас есть шанс на победу", – цитирует Артету ВВС.

Напомним, в первом полуфинале Лиги Европы Арсенал, пропустив два мяча, сумел в меньшинстве один гол отквитать и сохранил шансы на выход в финал турнира.

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