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Артета стремится подписать звезду Реала

3 апреля 22:45 54 Читати українською
Артета стремится подписать звезду Реала
Микель Артета / Reuters

Главный тренер Арсенала Микель Артета намерен усилить атаку "канониров" представителем мадридского гранда.

Лука Йович попал в список интересов лондонского Арсенала, сообщает The Sun.

Йович рискует оказаться за решеткой из-за своего дерзкого нарушения карантина

Отмечается, что "канониры" готовы потратить 55 млн евро на трансфер сербского форварда. Реал может согласиться отпустить игрока, поскольку Йович не впечатлил своей игрой за мадридцев.

К слову, Лука провел за "сливочных" 24 поединка, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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