Наставник "канониров" не будет руководить действиями своей команды в матче 21-го тура Премьер-лиги против Манчестер Сити.

Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус и отправился на изоляцию. Соответственно, 39-летний испанец пропустит новогодний тур АПЛ – 1 января 2022-го Арсенал будет принимать Манчестер Сити. О болезни тренера проинформировал официальный сайт "канониров".

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Интересно, что Артета заболел уже во второй раз. В марте 2020-го наставник также сдал положительный тест, а в тот же день чемпионат Англии остановили. Тогда пауза в Премьер-лиге длилась около двух месяцев. Не исключено, что соревнования приостановят и сейчас – по крайней мере, полтора десятка матчей уже перенесли, а более сотни игроков сдали положительные тесты.

После первого круга АПЛ Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице. Арсенал идет на 4-й позиции.

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