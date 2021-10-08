Артета с идеальной статистикой признан лучшим тренером сентября в АПЛ
17:12 - Читати українською
Наставник Арсенала Микель Артета провел удачный период после ужасного старта сезона.
Испанский специалист признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам сентября.
Роналду с первой попытки взял звание игрока месяца в АПЛ – форвард МЮ оформил 3 гола в 3 матчах
В течение этого места Арсенал выиграл три матча из трех, среди которых лондонское дерби против Тоттенхэма (3:1). "Канониры" смогли исправить слабый старт, вырвавшись хотя бы в середину таблицы. Уже в октябре лондонцы поделили очки с Брайтоном.
Добавим, что для Микеля Артеты это первая награда лучшего тренера месяца в АПЛ.
Синхронні провали грандів, помста Суареса Куману і Барселоні, Мілан повторює успіх славетних часів Шеви – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter