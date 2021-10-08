Испанский специалист признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам сентября.

Роналду с первой попытки взял звание игрока месяца в АПЛ – форвард МЮ оформил 3 гола в 3 матчах

В течение этого места Арсенал выиграл три матча из трех, среди которых лондонское дерби против Тоттенхэма (3:1). "Канониры" смогли исправить слабый старт, вырвавшись хотя бы в середину таблицы. Уже в октябре лондонцы поделили очки с Брайтоном.

Добавим, что для Микеля Артеты это первая награда лучшего тренера месяца в АПЛ.

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