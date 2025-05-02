Француз входит в когорту лучших центрбеков мира и не дает покоя мадридскому Реалу. "Сливочные" якобы готовы выложить за Салиба более 90 млн евро, побив трансферный рекорд защитников. Впрочем, намерения Мадрида не слишком пугают Артету.

Реал нацелился на одноклубника Трубина – Манчестер Юнайтед может помочь Пересу сэкономить на трансфере

"Я уверен в Салиба, поскольку разговаривал с ним. Он здесь очень счастлив и хочет продолжать работать с нами. Я вполне уверен, что Вильям здесь очень счастлив, и Арсенал – это то место, где он хочет быть", – приводит слова Артеты инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что в нынешнем сезоне 24-летний Салиба провел 47 матчей и отметился 2 голами. Его действующий контракт с Арсеналом рассчитан до лета 2027-го.

"Зинченко должен заменить его": топ-виновник фиаско Арсенала в ЛЧ – "Золотой мяч", который никто не ждал, стыд в Лондоне