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Артета рассказал о планах Арсенала на трансферное окно

3 июля 21:00 - Читати українською
Артета рассказал о планах Арсенала на трансферное окно
Микель Артета / Reuters

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета поделился планами кадровых изменений в составе "канониров" этим летом.

"Я знаю, в какой ситуации оказался клуб, понимаю реалии, в которых мы живем сейчас. Но мой план известен клубу.

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В январе мы были в ситуации, когда нужно было залатать несколько дыр, добавив стабильности составу. Теперь пришло время сделать очередной шаг вперед. Нужно улучшить состав и качество доступных игроков", – рассказал Артета в интервью Sky Sports.

К слову, "канониры" уже продлили контракты с защитником Давидом Луисом, универсалом Букайо Сакой, а также активировали опцию выкупа центрбека Пабло Мари. Кроме того, лондонцы хотят удержать на Эмирейтс главного бомбардира команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Теги
Англия Микель Микель Артета Арсенал Арсенал Трансферы Арсенала
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