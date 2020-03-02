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Артета рассказал о финансовых трудностях Арсенала – тренер назвал причину

11:34 84 Читати українською
Артета рассказал о финансовых трудностях Арсенала – тренер назвал причину
Микель Артета / ВВС

Главный тренер Арсенала Микель Артета признался. что клуб переживает не лучшие времена в финансовом плане из-за отсутствия выплат за участие в Лиге чемпионов.

"Ущерб, причиненный тем, что клуб не играет в Лиге чемпионов третий сезон, очень большой. Финансовые потери огромные, поскольку структура Арсенала выстроена с учетом участия в этом турнире. Такие трудности можно выдержать один или два года, но затем нужно принимать решение.

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Мы находимся в сложной ситуации. Все это произошло потому, что наша команда играла хуже, чем другие клубы из первой четверки. Такова реальность, мы должны встретиться с ней лицом к лицу и попытаться принять лучшие решения. У нас нет права на ошибку", – цитирует Артету Goal.

Напомним, что Арсенал сейчас занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ и рискует в очередной раз остаться без Лиги чемпионов. "Канониры" отстают от 4 места, на котором расположился Челси, на 8 очков. У команды Артеты есть игра в запасе.

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Микель Артета Микель Артета Арсенал Арсенал Англия
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