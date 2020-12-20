"Я это понимаю (речь идет о вероятности отставки – прим.). Но моя энергия и внимание сосредоточены на том, чтобы вывести команду из этой ситуации, поддержать дух и продолжить борьбу, которую ребята демонстрируют каждый раз.

Арсенал проиграл Эвертону и продолжил черную серию, Ман Сити одолел Саутгемптон, Ливерпуль забил 7 голов Кристал Пэлас

Вы видите их преданность и не можете отрицать этого. Очевидно, опять же, результаты не самые приятные. Нет сомнений. Это нехорошо и неприемлемо для такого футбольного клуба. Это вызов, которому мы будем противостоять", – цитирует Артета Goal.

К слову, накануне Арсенал уступил Эвертону (1:2) – "канониры" продолжили свою безвыигрышную серию до семи матчей. Последнюю победу они праздновали еще первого ноября.

Более того, команда в стартовых 14 турах набрала всего 14 пунктов и располагается на 15 месте – это худший результат с сезона 1974/75.

Арсенал в огне, но все хорошо: Артета празднует годовщину под агонию фанов, или Почему Месси не переедет в Лондон