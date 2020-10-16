"Нам придется найти способы мотивировать этих игроков. Их возраст, считаю, не является большой проблемой.

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Я объяснил причину, почему они вне команды, и мне действительно было трудно сообщить им это, но таковы ограничения и правила, поэтому они должны уважать решение и стараться как можно лучше тренироваться, помогать команде. Посмотрим, что будет в декабре", – приводит слова испанца Goal.

Отметим, что Сократис в нынешнем сезоне сыграл всего 3 минуты в Суперкубке Англии. В свою очередь Озил в последний раз надевал футболку "канониров" еще в мартовском матче против Вест Хэма.

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