Артета продолжает показательно унижать Озила – чемпион мира не попал в заявку Арсенала на Лигу Европы
Главный тренер Арсенала Микель Артета четко показывает Месуту Озилу его место в команде.
Чемпион мира 2014 года не попал в заявку "канониров" на групповой этап Лиги Европы. Та же участь постигла и Сократиса Папастатопулоса, который в межсезонье не нашел новый клуб.
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Конфликт Артеты и Озила продолжается еще с прошлого сезона. Плеймейкер с марта не выходил на поле в футболке Арсенала, хотя никаких уважительных причин для этого нет. Немец остается одним из самых высокооплачиваемых игроков команды с космическими 380 тысячами фунтов в неделю.
Напомним, что Арсенал в группе Лиги Европы будет играть против Рапида, Дандолка и Мольде.
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