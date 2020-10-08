Чемпион мира 2014 года не попал в заявку "канониров" на групповой этап Лиги Европы. Та же участь постигла и Сократиса Папастатопулоса, который в межсезонье не нашел новый клуб.

Малиновский попал в заявку Аталанты на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21

Конфликт Артеты и Озила продолжается еще с прошлого сезона. Плеймейкер с марта не выходил на поле в футболке Арсенала, хотя никаких уважительных причин для этого нет. Немец остается одним из самых высокооплачиваемых игроков команды с космическими 380 тысячами фунтов в неделю.

Напомним, что Арсенал в группе Лиги Европы будет играть против Рапида, Дандолка и Мольде.

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