"Канониры" приняли решение еще на несколько лет продолжить сотрудничество с нынешним наставником Микелем Артетой.

40-летний специалист поставил свою подпись под новым контрактом с Арсеналом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

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Микель уже прокомментировал пролонгацию сотрудничества: "Я взволнован, благодарен и очень счастлив сегодня. Мы хотим вывести клуб на новый уровень и по-настоящему конкурировать с лучшими командами. Для этого нам нужно играть в ЛЧ, иметь возможность улучшать игроков, развивать команду, налаживать лучшее сотрудничество с болельщиками, покупать лучших для этого клуба. Таков и есть наш проект".

Заметим, что Артета возглавил лондонцев в 2019 году, начав самостоятельную тренерскую карьеру после работы в штабе Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. В столице Англии испанец выиграл Кубок и Суперкубок, сейчас его подопечные идут четвертыми в АПЛ за 4 тура до конца чемпионата.

Путешествие продолжается



️ Микель Артета

️ Йонас Эйдевалл



Поздравляем с новыми сделками! — Арсенал (@Arsenal) 6 мая 2022 г.