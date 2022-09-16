Лучшим тренером месяца признан Микель Артета, передает пресс- служба лиги . Его Арсенал вместе с Зинченко одержал пять побед в пяти подряд поединках.

Шедевр Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Д, Севилья не смогла переиграть Копенгаген

Игроком августа был признан Эрлинг Холанд. Форвард Манчестер Сити фантастически провел свой первый месяц на Туманном Альбионе – девять голов и одна результативная передача в 5 поединках.