Главный тренер Арсенала Микель Артета хотел бы услышать мнение своего коллеги перед игрой с Реалом в Лиге чемпионов.

"У него было много подобных ситуаций, и, подходя к этому матчу, я хотел с ним поговорить. Гвардиола – человек, который признает те хорошие вещи, которых мы достигли.

Мбаппе и Винисиуса жестоко раскритиковали после поражения от Арсенала в ЛЧ: "Они не соответствуют стандартам Реала"

Важно учиться у лучших, он очень умный человек, и мне повезло работать с Гвардиолой", – цитирует Артету sky sports.

Напомним, что Арсенал победил Реал в первом матче со счетом 3:0. Второе противостояние между командами состоится 16 апреля.

К слову, Арсенал сейчас находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 62 баллами, а Манчестер Сити Гвардиолы расположился на шестой строчке с 52 очками.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных