Артета планирует пригласить в Арсенал пилотов истребителей Королевских ВВС, чтобы улучшить коммуникацию с игроками. Как информирует The Telegraph. Тренер постоянно ищет способы усовершенствовать свою манеру общения и обсуждал с клубом, как стать более эффективным в этом плане.

"Я могу проснуться однажды и сказать: "Мои действия в день матча недостаточно хороши. Почему мы общаемся с игроками, начиная с тренеров и заканчивая аналитиками и другими ребятами, донося информацию именно так? Мне это не нравится. Кто в этом лучший?

Вот, например, британские пилоты истребителей. Я свяжусь с этими ребятами, узнаю, как они общаются, потому что это вопрос жизни и смерти. Уверен, они не используют 20 фраз или 20 слов, если есть одно. Не говорят: "Нет, ветер дует сюда, теперь нужно повернуть налево", потому что – бац, и все. Так что должно быть одно слово", – заявил главный тренер Арсенала.

